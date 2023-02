Ricardo Stuckert/Divulgação Lula durante entrevista à CNN Internacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o antigo governante dos Estados Unidos , Donald Trump , e o comparou com seu adversário Jair Bolsonaro (PL-RJ). Em entrevista para a CNN Internacional, o petista enumerou quais motivos que fazem o ex-chefe do Executivo brasileiro parecer o empresário norte-americano.



“Bolsonaro é uma cópia fiel [de Trump]”, declarou. “Não gosta de sindicatos, não gosta de trabalhador, não gosta de mulheres, não gosta de negros, não gosta de conversar com empresários, não gosta de falar com a imprensa”.

Lula relatou que a democracia brasileira “vai prevalecer” e que seu governo fará todo o esforço para impedir que ocorram novos ataques de golpistas. Ele também relatou que “não há nenhuma chance” de Bolsonaro “voltar para Presidência da República”.

O petista explicou durante a entrevista que enfrentou uma eleição polarizada, mas que quem votou no seu adversário não é bolsonarista. “Vamos ter eleições nos Brasil depois das eleições nos Estados Unidos, vamos ver como a coisa vai acontecer aqui. Aqui tem divisão muito marcada, como tem no Brasil, democratas e republicanos estão muito divididos. É ame-o ou deixe-o”, comentou.

Lula conversou com a CNN Internacional durante sua passagem pelos Estados Unidos. Ele se reuniu com deputados do Partido Democratas e se encontrará com Joe Biden no início da noite.

Os dois conversarão sobre diversas pautas, como meio ambiente, economia, direitos humanos, mudança climática e defesa da democracia. Eles também deverão debater as sanções do país norte-americano contra Cuba e Venezuela.

Lula detona Donald Trump

O presidente brasileiro não escondeu sua insatisfação com o comportamento de Donald Trump. Lula chamou o empresário de “desumano” e confessou que ficou assustado com a tentativa de golpe nos Estados Unidos. “Jamais a gente imaginaria que, no país que é da democracia, alguém pudesse invadir o Capitólio”, relatou.

Donald Trump tem trabalhado nos bastidores para disputar as prévias do Partido Republicano em 2024. O objetivo dele é ser o candidato da legenda na eleição presidencial. Ele é visto como o grande favorito para concorrer contra Joe Biden, atual presidente norte-americano.

