O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou nesta terça-feira (8) ter "manipulado" o noticiário com informações incoerentes de forma intencional. Na semana passada, o parlamentar revelou através das redes sociais que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) planejaram um golpe de estado que tinha como objetivo de anular as eleições de 2022.

Do val foi abordado pelo ativista Ronny Teles, que questionou o senador pelas declarações e publicou as respostas em seu canal no Youtube.

O parlamentar disse a Ronny que as denúncias sobre as articulações golpistas que fizera foi estratégia. O ativista rebateu dizendo que a Justiça não estaria "tratando muito bem essa estratégia".

No entanto, do Val respondeu que "o resultado está dando certo" e que tem "certeza" que é positivo.

O ativista então questionou qual seria o objetivo do senador, que respondeu:

"Com o tempo vocês vão saber qual é. Vocês podem ter certeza que com o tempo vocês vão saber qual é. O objetivo foi atingido, e é claro que eu fiz essa manipulação de notícias desencontradas, mas um dia vocês podem entender isso daí", declarou Marcos do Val.

Sobre o pedido de afastamento do ministro Alexandre de Moraes, o parlamentar disse que "com o tempo vocês vão ver o que vai acontecer e ficarão muito felizes".

A denúncia

Na última quinta-feira (2), Marcos do Val anunciou em live durante a madrugada que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou convencê-lo a dar um golpe de estado.

Mais tarde, o senador afirmou que o plano golpista foi projetado pelo ex-deputado Daniel Silveira e que o ex-presidente Jair Bolsonaro não impediu o aliado.

Em dezembro de 2022, Do Val disse que participou de uma reunião com Bolsonaro e Silveira, onde recebeu um pedido para gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Durante o encontro, o parlamentar conduziria o magistrado a "falar que em alguns de seus processos ele ultrapassou a linha da Constituição", com o objetivo de prender Moraes e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Investigação

Alexandre de Moraes acatou um pedido da Polícia Federal e autorizou que o senador Marcos do Val desse depoimento a respeito da denúncia.

Na sexta-feira (3), o ministro determinou que a Polícia Federal abrisse uma investigação contra do Val por suspeita de falso testemunho e denunciação caluniosa.

Moraes pediu para que PF cumpra diligências necessárias para investigar o senador e determinou o sigilo do processo. Ele ainda determina que a revista Veja e as emissoras CNN e GloboNews envie as entrevistas do parlamentar ao STF no prazo de cinco dias.

"Ouvido sobre os fatos, o Senador Marcos do Val apresentou, à Polícia Federal, uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas, de modo que se verifica a pertinência e necessidade de diligências para o seu completo esclarecimento", afirmou Moraes, em seu despacho.

