Agência Brasil - Creative Commons O senador Ciro Nogueira

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi escolhido para ser o líder da Minoria no Senado . O ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro (PL), que já foi no passado aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decidiu se manter como opositor da nova gestão do petista.



O termo “Minoria parlamentar” é usado para o maior bloco que se coloca contra a Maioria parlamentar. Neste momento, o grupo é formado por Progressistas e Republicanos, contando com 10 senadores. O PL ainda não se colocou na oposição, mas negocia para fazer parte da base.

Ciro tem uma longa relação com Lula, mas rompeu com o petista durante o governo Bolsonaro. Ele aceitou em 2020 o convite para ser ministro da Casa Civil e se tornou um dos maiores defensores do ex-presidente.

Após a derrota de Bolsonaro, criou-se uma expectativa para saber se Nogueira tentaria fazer parte da base governista. No entanto, ele continua criticando o atual governo e ficando ao lado do ex-patrão.

No ano passado, ele disse o seguinte: "Quero dizer que estarei ao lado de Bolsonaro nos próximos quatro lutando pelo Brasil. Nós não desistiremos do Brasil”. A postagem foi feita nas redes sociais.

No dia 30 de janeiro, ele usou as redes sociais para apoiar à candidatura do senador Rogério Marinho (PL-RN) à Presidência da Casa. Marinho foi derrotado por Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Lideranças no Congresso

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) é o líder do governo no Congresso;

Senador Jaques Wagner (PT-BA) é o líder do governo no Senado;

Senador Ciro Nogueira (PP-PI) é o líder da minoria no Senado;

Senador Rogério Marinho (PL-RN) é o líder da oposição no Senado.

