Reprodução: redes sociais - 02/02/2023 Senador Marcos do Val (Podemos - ES) acusa Bolsonaro e Daniel Silveira de sugerirem um golpe de Estado

As falas do senador Marcos do Val causaram pouco burburinho nos corredores da Câmara dos Deputados e do Senado, segundo parlamentares ouvidos pela coluna. Na visão dos congressistas, é preciso esperar a entrevista dada por Do Val à revista Veja para saber o impacto político sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em uma live realizada na madrugada desta quinta-feira (2), Marcos do Val afirmou que Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) sugeriram uma reunião para comprometer o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A ideia era gerar uma conversa para insinuar a parcialidade de Moraes no processo eleitoral e anular o resultado do pleito que deu vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Deputados e senadores ouvidos disseram que as falas foram ‘ao vento’ e por isso não devem ter impacto neste primeiro momento. Os parlamentares trataram Do Val como ‘louco’ e descredibilizaram as declarações do senador.

“Ele é louco. Muda toda hora de opinião e precisa saber o que é verdade nisso. Até cheguei a comentar com um colega que concordou ser loucura a história dele”, disse um deputado de Centro.

“É preciso esperar. Agora não deve ter impacto político nenhum para ele [Bolsonaro]. Se algum fato novo aparecer, aí é outra história”, completa.

Outros dois deputados e um senador corroboraram a ideia do parlamentar e citaram a necessidade de uma investigação da Justiça.

"Está na mão da Justiça, mas o caso é grave. O que chama atenção nisso tudo é a contradição do Marcos. Cada hora fala uma coisa. Só que há muitos indícios de que houve tentativa de golpe com a participação do ex-presidente. Vamos ver como a Justiça resolverá", disse um senador da base aliada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Um interlocutor do governo no Senado considerou gravíssimas as falas de Marcos do Val, mas não vê indícios para pedir a prisão de Bolsonaro. Ele cogita a possibilidade de ouvir o parlamentar em uma possível CPI dos atos de 8 de janeiro.

“Ainda é cedo para pedir a prisão, mas é um claro sinal de envolvimento golpista do ex-presidente em atos antidemocráticos. Se a CPI sair, vamos pedir para que ele seja ouvido e dê explicações sobre esse encontro”, disse.

Contraponto

Já um deputado da base de Lula vê as falas de Do Val como uma ‘bomba’ e acredita que o senador mudou o discurso por pressão de bolsonaristas.

“Ele, claramente, votou no [Rodrigo] Pacheco ontem e foi cobrado pela base do Bolsonaro sobre isso. Ele quis falar, mas vejo que a desistência é mais uma pressão do clã contra ele. É uma bomba e vai ajudar na derrocada do bolsonarismo”, disse o deputado.

Já o deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) defende que Bolsonaro seja preso por conspiração ao golpe de Estado.

“A denúncia do senador Marcos do Val é gravíssima junto com outros elementos, como a publicação do Bolsonaro defendendo que houve fraude nas urnas logo após as manifestações golpistas e terroristas. Tem também a minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, somada a essa reunião que, segundo o próprio Flávio Bolsonaro, aconteceu. Para mim, tudo isso são provas suficientes para prender Jair Bolsonaro por conspirar um golpe de estado”, disse Kataguiri.