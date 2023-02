Divulgação/TV Globo - 02.02.2023 A jornalista e apresentadora Glória Maria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte da jornalista Glória Maria nesta quinta-feira (2). A causa do óbito não foi informada.

"Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras. Foi a primeira repórter a fazer uma entrada ao vivo no Jornal Nacional e se tornou eterna nos programas Fantástico e Globo Repórter. Meu abraço e solidariedade aos familiares, amigos, colegas e admiradores de sua carreira", disse Lula através do Twitter.

— Lula (@LulaOficial) February 2, 2023

A TV Globo, emissora onde a jornalista atuava desde 1971, lamentou a morte da repórter, que foi a primeira a entrar ao vivo e, em cores, no Jornal Nacional.

“É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria”, informou em nota a TV Globo.

Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente”, diz o texto.

Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio.”

Glória apresentou o Fantástico, de 1998 a 2007, e, desde 2010 integrava a equipe do Globo Repórter. Ela deixa duas filhas, Laura, de 14 anos, e Maria, de 15 anos.

