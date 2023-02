Reprodução/Twitter Morre Glória Maria

A morte de Glória Maria , repórter e apresentadora da rede Globo , na manhã desta quinta-feira (2), repercutiu entre políticos e autoridades do país que lamentaram o falecimento da jornalista .

Confirmado pela TV Globo , emissora em que atuava desde 1971, o óbito ocorreu no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio.

“É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria”, informou, em nota, a TV Globo.

Nas redes sociais, políticos e autoridades também se despediram e homenagearam a jornalista. Veja:

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

"Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras. Foi a primeira repórter a fazer uma entrada ao vivo no Jornal Nacional e se tornou eterna nos programas Fantástico e Globo Repórter. Meu abraço e solidariedade aos familiares, amigos, colegas e admiradores de sua carreira", homenageou o mandatário.

Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

"Glória Maria, PRESENTE! Glória carrega consigo 5 décadas de sucesso, é uma das primeiras mulheres negras a conquistar um espaço de relevância na mídia brasileira, conseguiu inspirar uma geração inteira que se sentiu representada. Me solidarizo, com a família e amigos!"

Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais

"Recebi com tristeza a notícia da morte da jornalista Glória Maria. Conquistar tudo o que ela conquistou como profissional sendo uma mulher negra no Brasil é gigantesco. Um ícone que venceu preconceitos com muito talento. Meus sentimentos aos amigos e familiares."

Anielle Franco, ministra de Igualdade Racial

"Acabamos de receber a notícia de que Glória Maria faleceu. Meus sentimentos à família. Quem é mulher negra sabe da importância de tê-la visto na televisão. Glória é considerada a primeira repórter negra da televisão e sempre será lembrada como sinônimo de competência."

Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania

"É com enorme tristeza que o Brasil recebe a notícia da morte da jornalista Glória Maria. Glória foi uma das maiores na sua profissão, mas para além disso, foi uma referência, especialmente para a população negra deste país. Que nossos ancestrais a recebam em festa, Glória."

Eduardo Braga (AM), líder do MDB no Senado

"Triste demais a notícia. Glória Maria não foi apenas uma gigante no jornalismo brasileiro. Foi uma personalidade querida e admirada por todos nós, com sua inteligência, seu espírito aventureiro e seu carisma inigualável. Que ela descanse em paz. Aos familiares, minha solidariedade e minhas orações."

Alessandro Vieira (PSDB-SE), senador

"O falecimento de Glória Maria é uma perda irreparável para o país. Jornalista competente, pioneira em diversas áreas e inspiração para mulheres em todo o Brasil. Que Deus console família e amigos."

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura

"Um capítulo do jornalismo brasileiro se encerra, mas como toda história bem narrada, se eterniza. Glória Maria está na lembrança dos brasileiros que a viram noticiando fatos, desbravando o mundo e construindo a história do país diante dos nossos olhos com seu pioneirismo."

Juliano Medeiros, presidente do PSOL

"Que tristeza. Glória Maria era um dos rostos mais conhecidos do telejornalismo brasileiro e a primeira mulher negra que lembro de ver no horário nobre da TV. Sua trajetória deve ser celebrada e reconhecida."

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), senador e líder do governo no Congresso

"Perdemos um ícone da TV brasileira e um dos maiores nomes do jornalismo. Glória Maria fez história com reportagens que marcaram a vida de milhões de brasileiros. Descanse em paz, Glória."

