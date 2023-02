Reprodução - 29/01/2023 Jean Carlos Nascimento dos Santos, o Jean do 18

A fuga de Jean do 18 , um dos traficantes mais perigosos do Brasil, terá que ser esclarecida pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro até quinta-feira (2). A determinação foi do juiz Bruno Rulière, da Vara de Execuções Penais.



Na decisão, o magistrado argumentou que há diversos pontos dos fatos que podem ser considerados graves. Ele também relatou que há indícios de “falhas grosseiras” durante a fuga do chefe do tráfico e de outros dois companheiros de quadrilha.

“Considerando o perfil da unidade, bem como as primeiras versões divulgadas acerca da dinâmica da fuga, a notícia da ausência de imagens do circuito interno de câmeras, bem como outras particularidades dos fatos ventilados, revelam um quadro que expõe fundadas suspeitas de falhas grosseiras e/ou ações e/ou omissões ilícitas de servidores da Secretaria de Administração Penitenciária, capazes de comprometer a disciplina, ordem e segurança da unidade prisional”, escreveu o juiz na sua decisão.

Bruno Rulière quer saber quantos servidores estavam no plantão durante a fuga dos presidiários. Ele também questionou qual era a quantidade de guaritas e agentes que deveriam estar nesses postos.

Quem é Jean do 18?

Jean Carlos Nascimento dos Santos, mais conhecido como Jean do 18, é um dos líderes de uma das facções mais perigosas do Rio de Janeiro. Ele fugiu da Penitenciária Lemos Brito, no Complexo Gericinó, em Bangu, no último domingo (29). O criminoso estava preso há seis anos.

Jean lidera o tráfico no Morro do Dezoito, na zona norte da capital fluminense. De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele faz parte da facção que comanda desde 2006. Por conta das atuações criminosas, o traficante foi condenado ou é réu a processos em mais de 20 casos, boa parte por assalto com violência ou tráfico de drogas.

Ele também responde ao inquérito do assassinato do advogado Roberto Rodrigues, que trabalhava como defensor do grupo do crime.

