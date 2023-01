Montagem Wallace fez postagem contra Lula

O jogador de vôlei Wallace Leandro de Souza será denunciado pela Comissão de Combate às Discriminações da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) por incitação à violência. Na última segunda-feira (30), o atleta publicou em seus stories no perfil do Instagram uma enquete em que questiona se deveria dar “um tiro na cara do Lula com essa 12 [arma de fogo].



O atleta também colocou na publicação se “alguém faria isso” e postou um emoji de um santo.

O deputado estadual Carlos Minc (PSB), que faz parte da Comissão de Combate às Discriminações da Alerj, afirmou para o Portal G1 que a acusação será entregue ainda nesta terça (31) à Procuradoria-Geral da República (PGR) no Rio de Janeiro. “Há indícios de cometimento de crime de incitação à violência e ameaça”, disse o parlamentar através da assessoria de imprensa.

Incentivar ou estimular publicamente a realização de um crime está ferindo o artigo 286 do Código Penal. Caso a pessoa seja condenada, ela pode cumprir pena de detenção de 3 a 6 meses, além de multa.

A postagem ficou no ar por cerca de sete horas. O jogador de vôlei apagou a publicação logo após a repercussão do episódio.

CBV e Cruzeiro repudiam Wallace

A Confederação Brasileira de Vôlei afirmou que é contra qualquer incitação ou ato violento e repudiou a publicação feita pelo atleta que defendeu a seleção durante muitos anos.

“A CBV repudia qualquer tipo de violência ou incitação a atos violentos, e entende que o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade - disse a entidade para o GE.

O Cruzeiro, clube que Wallace defende, também repudiou o comportamento do jogador. “O Sada Cruzeiro lamenta profundamente a publicação realizada pelo nosso atleta Wallace e o seu conteúdo. Vivemos um momento delicado, em que precisamos ter muita cautela com as nossas manifestações. As redes sociais podem parecer um espaço em que tudo está liberado, sem muita avaliação das possibilidades de interpretação, e isso é uma armadilha gigantesca. Reforçaremos com todo o nosso staff, atletas e comissão técnica sobre a importância da responsabilidade no uso das mídias digitais. Ressaltamos, principalmente, que a violência nunca deve ser exaltada ou estimulada, e da parte do Sada Cruzeiro pedimos sinceras desculpas a todos”.

