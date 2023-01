Alan Santos/PR O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Nesta terça-feira (31), o Diário Oficial da União (DOU) publicou 18 cancelamentos de indicações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para diretores de órgãos públicos e agências reguladoras e para o comando de embaixadas do Brasil no exterior. O pedido foi feito pelo atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As indicações foram feitas por Bolsonaro a partir de dezembro de 2021 e ainda aguardavam aprovação do Legislativo.

Até o momento, o atual governo ainda não enviou enviou ao Congresso as novas indicações para os postos.

Anteriormente, o Senado até chegou a aprovar as indicações de embaixadores, no entanto, adiou a análise dos postos considerados estratégicos.

Veja a lista de indicações canceladas:



nomeação de Hélio Ferraz de Oliveira como diretor da Agência Nacional do Cinema (Ancine);

recondução do chefe da Defensoria-Pública da União, Daniel de Macedo Alves Pereira;

indicações de ouvidores para as agências nacionais de Mineração (ANM), Energia Elétrica (Aneel), Transportes Aquaviários (Antaq), Vigilância Sanitária (Anvisa) e Saúde Suplementar (ANS);

indicação de José Mauro Esteves dos Santos como diretor-presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) – cargo com mandato de quatro anos;

indicações de diplomatas para comandar as embaixadas do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, na Turquia, na França, na Holanda, na Grécia, na Argentina e na Itália;

e indicação do diplomata Sarquis José Buainain Sarquis como representante do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) em Genebra.

