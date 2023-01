Reprodução/Redes Sociais - 30.01.2023 Anderson Torres e a esposa Flávia Torre

O Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal divulgou nesta segunda-feira (30) a exoneração da esposa do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres , Flávia Michele Sampaio Torres. A decisão foi assinada pelo presidente da Casa, deputado Wellington Luiz (MDB).

Flávia mantinha um cargo especial no Gabinete da Liderança do Governo na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ela foi nomeda em fevereiro de 2021, com salário de R$ 10.779,27.

Anteriormente, a mulher de Torres exercia a função de assistente operacional júnior no Banco do Brasil , com salário de R$ 4.200.

Atualmente, o deputado que assumiu a função de líder atua defendendo os interesses do governo. Na época em que a esposa de Torres foi contratada, o posto era ocupado pelo deputado Hermeto (MDB). Atualmente, Robério Negreiros (PSD) ocupa a vaga.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.