Reprodução/Twitter Olaf Scholz Chanceler da Alemanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe na segunda-feira (30) o chanceler alemão, Olaf Scholz, em um encontro que oficializará a liberação de cerca de R$ 170 milhões para o Fundo Amazônia.

A confirmação foi feita pelo embaixador Kenneth Nóbrega, secretário de Europa do Itamaraty.

Ainda em dezembro, após a vitória de Lula as urnas, a Alemanha e a Noruega, até então principais financiadores do Fundo Amazônia, se comprometeram a voltar a liberar novos recursos, após o congelamento desde que Jair Bolsonaro levantou suspeitas de irregularidades na atuação de ONGs que recebiam as quantias.

O então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mudou as regras de gestão da iniciativa sem consultar os doadores, e o fundo ficou paralisado desde então.

Além de Alemanha e Noruega, o governo brasileiro também recebeu a sinalização de outros potenciais doadores para o Fundo Amazônia, como o Reino Unido e o ator Leonardo DiCaprio.