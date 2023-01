Reprodução/Twitter Nicolás Maduro, presidente da Venezuela

O governo da Venezuela cancelou o encontro que estava marcado para as 16 desta segunda-feira (23) entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente venezuelano, Nicolás Maduro .

O Palácio do Planalto comunicou o cancelamento da reunião nesta manhã, poucas horas depois dela ser confirmada.

Havia a expectativa de que Maduro participasse da cúpula da Comunidade de América Latina e Caribe (Celac) nesta terça-feira (24). Entretanto, ele não viajará mais à Argentina por decisão da segurança nacional venezuelana.

De acordo com o governo venezuelano, as condições necessárias de segurança do líder durante sua estadia na Argentina não foram alcançadas.

Com a suspensão do encontro, Lula e Maduro devem realizar um encontro bilateral por videoconferência.

Lula chegou na noite de domingo em Buenos Aires, na Argentina , em sua primeira viagem internacional desde que tomou posse. Nos dias seguintes à eleição, em novembro, o petista havia feito uma viagem à cidade egípcia de Sharm el-Sheikh para participar da COP27, a conferência ambiental da ONU, com uma escala em Portugal na volta.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.