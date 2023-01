Ricardo Stuckert Lula se reunirá com comandantes das Forças Armadas





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , que está no seu terceiro mandato à frente do Brasil, deve ter quatro compromissos oficiais na sua agenda desta sexta-feira (20). Todos eles serão no Palácio do Planalto.

A primeira reunião do petista terá início às 9h, e será realizada junto a Alexandre Padilha e Paulo Pimenta, ministros da Secretaria de Relações Institucionais e Secretaria de Comunicação Social, respectivamente.

Por volta das 10h deve começar o compromisso mais esperado do dia, onde Lula terá um encontro com comandantes das Forças Armadas. Participarão da conversa o comandante do Exército, General Júlio Cesar de Arruda, comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, e comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno.





Também estarão presentes no encontro o presidente da Fiesp, Josué Gomes, e José Múcio, ministro da Defesa do atual governo.

A terceira reunião a ser realizada pelo chefe do Executivo brasileiro será com a deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, às 15h.

Duas horas depois, Lula participará da cerimônia de sanção presidencial ao Projeto de Lei nº 1802/2019, que passa a considerar os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias como profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

