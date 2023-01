Mariana Alves/Iphan - 11.01.2023 Danos causados na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília

A Advocacia-Geral da União (AGU) já apontou 59 financiadores - entre pessoas e empresas - dos atos terroristas em Brasília no último domingo (8). Além disso, a AGU também pediu que a Justiça Federal do DF bloqueie R$ 6,5 milhões em bens dos investigados de financiar fornecendo transporte na tentiva de golpe.

Nos atos - classificados pela AGU como um “episódio traumático na história do país” - bolsonaristas extremistas depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

Segundo a AGU, o grupo teve um “papel decisivo no desenrolar fático” nos ataques às sedes dos três poderes, por isso, “devem responder pelos danos causados ao patrimônio público federal e derivados”.

A quantia bloqueada, de acordo com a AGU, seria usada para ressarcir o Poder Público pelos danos causados aos prédios.

Veja abaixo a lista de 52 pessoas e sete empresas incluídas no pedido de bloqueio de bens:

PESSOAS FÍSICAS

Adailton Gomes Vidal, de São Paulo (SP); Ademir Luis Graeff, de Missal (PR); Adoilto Fernandes Coronel, de Maracaju (MS); Adriane de Casia Schmatz Hagemann, de Realeza (PR); Adriano Luis Cansi, de Cascavel (PR); Alethea Veruska, de São José dos Campos (SP); Amir Roberto El Dine, de Porto União (SC); Aparecida Solange Zanini, de Três Lagoas (MS); Bruno Marcos de Souza Campos, de Belo Horizonte (MG); Carlos Eduardo Oliveira, de São Pedro (SP); Cesar Pagatini, de Bento Gonçalves (RS); Claudia Reis de Andrade, de Juiz de Fora (MG); Daniela Bernardo Bussolotti, de Belo Horizonte (MG); Dyego Primolan Rocha, de Presidente Prudente (SP); Fernando José Ribeiro Casaca, de São Vicente (SP); Franciely Sulamita de Faria, de Nova Ponte (MG); Genival Jose da Silva, de Ribeirão Preto (SP); Hilma Schumacher, de Belo Horizonte (MG); Jasson Ferreira Lima, de Paracatu (MG); Jean Franco de Souza, de Mirassol (SP); João Carlos Baldan, de São José do Rio Preto (SP); Jorge Rodrigues Cunha, de Pilar do Sul (SP); José de Oliveira, de Bom Jesus dos Perdões (SP); José Roberto Bacarin, de Cianorte (PR); Josiany Duque Gomes Simas, de Cuiabá (MT); Leomar Schinemann, de Guarapuava (PR); Marcelo Panho, de Foz do Iguaçu (PR); Marcia Regina Rodrigues, de Ribeirão Preto (SP); Márcio Vinícius Carvalho Coelho, de Marília (SP); Marco Antonio de Souza, de Leme (SP); Marcos Oliveira Queiroz, de São Paulo (SP); Marlon Diego de Oliveira, de Tupã (SP); Michely Paiva Alves, de Limeira (SP); Monica Regina Antoniazi, de Piracicaba (SP); Nelma Barros Braga Perovani, de Piratininga (SP); Nelson Eufrosino, de Piratininga (SP); Pablo Henrique da Silva Santos, de Belo Horizonte (MG); Patricia dos Santos Alberto Lima, de Belo Horizonte (MG); Pedro Luis Kurunczi, de Londrina (PR); Rafael da Silva, de Catalão (GO); Rieny Munhoz Marcula, de Campinas (SP); Rosângela de Macedo Souza, de Riolândia (SP); Ruti Machado da Silva, de Nova Londrina (PR); Sandra Nunes de Aquino, de Sorocaba (SP); Sheila Mantovanni, de Mogi das Cruzes (SP); Stefanus Alexssandro Franca Nogueira, de Ponta Grossa (PR); Sulani da Luz Antunes Santos, de Vinhedo (SP); Terezinha de Fátima Issa da Silva, de Caxias do Sul (RS); Vanderson Alves Nunes, de Francisco Beltrão (PR); William Bonfim Norte, de Promissão (SP); Yres Guimarães, de Rio Verde (GO); Zilda Aparecida Dias, de Rio Claro (SP).



EMPRESAS

Alves Transportes LTDA., sediada em Araguaína (TO); Associação Direita Cornélio Procópio, sediada em Cornélio Procópio (PR); Gran Brasil Viagens e Turismo LTDA., sediada em Frutal (MG); Primavera Tur Transporte EIRELI, sediada em Primavera do Leste (MT); RV da Silva Serviços Florestais LTDA, sediada em Piraí do Sul (PR); Sindicato Rural de Castro, sediado em Castro (PR); Squad Viagens e Turismo LTDA., sediada em Cariacica (ES).

