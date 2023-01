Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto

Nesta quinta-feira (12), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) tem a expectativa de ouvir cerca de 213 bolsonaristas extremistas detidos no ataque aos três poderes no último domingo (8) e que faziam parte do acampamento golpista que ficava em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília . O mutirão de audiências de custódia começou na quarta (11) e já teve pelo menos 64 audiências.

O Tribunal de Justiça ainda não informou quantas pessoas foram liberadas nas audiências e quantas ainda permanecem presas.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cerca de 1.418 bolsonaristas ainda estavam presos até quarta. Essas pessoas passaram por exames no Instituto Médico Legal (IML) e foram encaminhadas para o Complexo da Papuda ou para a Penitenciária Feminina do DF, conhecida como Colmeia.

As audiências devem ser realizadas de forma virtual, das 8h às 19h, e também devem acontecer aos finais de semana, segundo o Tribunal de Justiça.

