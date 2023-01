Pedro França/Agência Senado - 09.01.2023 Estrago patrimonial no prédio do Congresso Nacional, invadido na tarde de domingo (8), por manifestantes bolsonaristas

Na manhã desta terça-feira (10), o plenário do Senado analisa o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal , após aprovação do decreto na Câmara dos Deputados na noite desta segunda (9).

Ontem, o texto foi aprovado sem alterações em sessão extraordinária convocada às pressas.

A sessão que ocorre agora no Senado é semipresencial, de modo a facilitar a votação dos parlamentares que não estão em Brasília , já que eles precisam dar uma resposta rápida sobre a pauta.

Embora o Legislativo esteja de recesso até o início de fevereiro, os atos de vandalismo que ocorreram nos prédios dos Três Poderes fizeram com que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), convocasse o Parlamento para funcionar em regime extraordinário.

O relator da proposta de intervenção foi o deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), e tem como objetivo recuperar a ordem pública na capital federal.

"Com efeito, o governo do Distrito Federal e sua Secretaria de Segurança Pública foram, para dizer o mínimo, inábeis, negligentes e omissos ao cuidar de um tema tão sensível, porquanto se tratava de tragédia anunciada", afirmou o parlamentar.

Intervenção federal

A medida foi assinado por Lula ainda nesse domingo (8) após vândalos bolsonaristas invadirem e vandalizarem os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) , em Brasília.

Na ocasião, o presidente criticou os atos realizados na capital federal e chamou os responsáveis de "fascistas". Ele ressaltou que os financiadores e os suspeitos de integrarem os grupos serão presos.

O decreto tramita em caráter de urgência. Os parlamentares poderão ratificar o texto, sem possibilidade de emendas ou outras alterações.

A intervenção federal significa que a Segurança Pública do Distrito Federal será de responsabilidade da União. O presidente nomeou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli.

Atos terroristas no DF

Na tarde desse domingo (8), bolsonaristas invadiram e vandalizaram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo . Os edifícios públicos da capital ficaram completamente depredados. Na ocasião, instalações foram quebradas, câmeras de segurança arrancadas e destruídas e a fiação foi exposta.

Os invasores destruíram, inclusive, parte importante do acervo artístico e arquitetônico ali reunido e que "representa um capítulo importante da história nacional" , conforme nota emitida pelo Palácio do Planalto.

