Marcelo Camargo/Agência Brasil - 20/10/2021 Senador Renan Calheiros durante sessão para leitura do relatório da CPI da Covid





O senador Renan Calheiros (MDB-AL) apresentou uma petição ao Supremo Tribunal Federal (STF) que solicita a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos.

O parlamentar afirma que extradição facilitaria a adoção de medidas mais radicais contra o ex-presidente. Calheiros aponta no documento que a “turba golpista” que vandalizou “vem sendo alimentada há muito tempo” por Bolsonaro.

“Inegável sua consciência diante da ilicitude que praticava com tais falas, bem como a consciência de sua responsabilidade pelas consequências: a pretexto de se ausentar da solenidade de passagem de faixa para o presidente da República eleito [Lula], no dia 1º de janeiro de 2023, Jair Messias Bolsonaro, fugiu para os Estados Unidades, utilizado o avião presidencial, e até hoje não retornou”, aponta.





No entanto, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirma que a hipótese está fora de cogitação, uma vez que Bolsonaro não foi alvo de condenação criminal.

Pelo menos cinco políticos americanos já se manifestaram a favor da extradição do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL) do Estasdo Unidos, após a invasão de vândalos à sede dos três poderes em Brasília nesta domingo (8). Segundo os congressistas, Bolsonaro é um dos responsáveis pelos atos terroristas na capital federal .

