Reprodução/Twitter Carla Zambelli com uma arma na mão

Nesta terça-feira (3), a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a deputada Carla Zambelli (PL-SP) após uma autorização do ministro Gilmar Mendes , do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nas redes sociais, Zambelli gravou um vídeo afirmando que armas teriam sido apreendidas pelos agentes da PF. Veja:

PF acaba de fazer busca a apreensão na casa da deputada federal Carla Zambelli pic.twitter.com/t2WHFoLaGK — Gustavo Gayer (@GayerGus) January 3, 2023

Durante o segundo turno das eleições presidenciais que elegeram o presidente Luiz Inácio Lula das Silva (PT), no fim de outubro, Carla Zambelli discutiu com um apoiador do atual presidente do Brasil na rua de um bairro nobre de São Paulo, logo depois, perseguiu o homem com arma em punho e o ameaçou.



A ocasião acabou levando a polícia a abrir uma investigação contra a deputada bolsonarista. Gilmar Mendes já havia determinado que ela entregasse a arma usada na perseguição, após a ordem, nos último dias de 2022, um parente da Zambelli levou a arma à polícia.

No entanto, agora, o ministro determinou novas apreensões.

"Hoje eu sofri busca e apreensão a mandado do STF para entrega de outras três armas que eu tenho", disse a deputada.

"Apesar de ter entregue espontaneamente minha G3C 9mm, eles levaram também agora minha 380 Taurus, uma Ruger 9mm e uma arma de coleção 38 que eu tinha", continuou Zambelli.

