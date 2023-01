Reprodução Redes Sociais Mulher morre após ser atingida por rojão na festa de Réveillon na Praia Grande

A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias entorno da morte Elisangela Tinem, de 38 anos . A turista foi vítima de uma explosão de um rojão que teria ficado preso ao seu corpo no Réveillon em Praia Grande , no litoral paulista.

A explosão do artefato causou ferimentos no abdômen e parte do braço da Elisangela, além de órgãos internos. O que teria levado a morte da vítima ainda local, antes que as equipes médicas chegassem para prestar socorro.

#Mulher morre após ser atingida por queima de fogos em Praia Grande, São Paulo.



O acidente aconteceu na madrugada do último domingo (1), durante a queima de fogos no #Réveillon , segundo familiares da vítima, um rojão ficou preso na roupa da mulher e explodiu. #praiagrande #sp pic.twitter.com/rJ84ai7XtN — Nexo Norte (@nexo_norte) January 2, 2023

A Polícia Militar (PM) informou que a turista de São Paulo passava a virada de ano ao lado de família. Na hora da explosão, o namorado dela e algumas pessoas tentaram ajuda a remover o objeto, sem sucesso.

No meio da multidão, não foi possível identificar o responsável pela utilização dos fogos, mas a Polícia Civil recolheu imagens de câmeras de monitoramento, além de turistas que fizeram vídeos da situação e investigar o caso.

A secretaria estadual de Segurança Pública (SSP) registrou o casos como homicídio e lesão corporal culposa na Central de Polícia Judiciária (CPJ). Em nota, a Prefeitura de Praia Grande ressaltou que, de acordo com Lei Municipal N° 744, de outubro de 1991, é proibido a venda e comercialização de fogos de artifício na cidade.

