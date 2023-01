Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022 O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, durante anúncio de novos ministros que comporão o governo.





A nova ministra das Mulheres , Cida Gonçalves , assumiu o cargo nesta terça-feira (3), em cerimônia no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A especialista em violência de gênero disse que a Pasta fará “a defesa radical da garantia dos direitos das mulheres”.

“Pela primeira vez, teremos uma área no governo dedicada às mulheres com a nomenclatura de Ministério”, disse a ministra. Cida também ressaltou que a Pasta será "de todas as mulheres".





Cida Gonçalves criticou a gestão anterior do Ministério, antes nomeado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e liderado pela senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF). A nova ministra classificou o trabalho anterior como "uma usurpação, pois não cuidou das mulheres, das famílias e nem dos direitos humanos".

"A destruição dos direitos das mulheres no último governo não foi um acaso, mas um projeto político de invisibilização e sujeição da mulher", disse.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.