Reprodução/Twitter Anielle Franco, irmã da vereadora assassinada Marielle Franco

Anielle Franco , ministra da Igualdade Racial , disse nesta terça-feira (3) que há chance de solicitar a federalização das investigações sobre o assassinato da sua irmã, Marielle Franco . Caso a justiça concorde com o possível pedido, o inquérito estará sob responsabilidade da Polícia Federal durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Marielle era vereadora do Rio de Janeiro quando foi morta a tiros em 2018. O motorista dela, Anderson Gomes, também foi assassinado. A justiça chegou a discutir a possibilidade do caso ser investigado pela Polícia Federal, mas a decisão final manteve o inquérito nas mãos da Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

Em entrevista para a GloboNews, Anielle disse que a família cogita apoiar o pedido de federalização das investigações. Ela explicou que a opinião dos familiares mudou porque terá o apoio do novo governo e do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino (PSB).

“Eu sei que tem que ter a imparcialidade, mas a gente também agora tendo apoio do governo que se entra, do ministro também com a gente, de uma PF que a gente consiga dialogar, sentar e trocar, acho que muda um pouco sim, mas a gente ainda vai decidir sobre a federalização”, explicou.

Anielle também relatou que não tinha como “naquela época [governo Bolsonaro], apoiar a federalização das apurações sobre o crime”, porque “era algo que inevitavelmente não tinha como ser”.

A ministra esclareceu que o apoio pela federalização pode acontecer, mas que a família ainda precisa se reunir para discutir o assunto. “Sim [é uma opção]. A gente vai debater”, concluiu.

Quem é Anielle Franco?

Ela é ativista dos direitos das mulheres e dos negros. Anielle organizou seu primeiro livro, "Cartas para Marielle", uma reunião de textos de parentes sobre a experiência de luto por Marielle Franco, e colaborou na autobiografia de Angela Davis.

Ela trabalha como professora, palestrante, escritora e é a atual diretora do Instituto Marielle Franco — que promove uma série de atividades para crianças como cineclubes, rodas de conversa, oficinas com contação de histórias e lançamentos de livros. Ela também comanda a Escola Marielles.

Anielle nasceu na Maré, conjunto de comunidades na Zona Norte do Rio. É bacharel em Jornalismo e em Inglês pela Universidade Central da Carolina do Norte, mestra em Jornalismo e em Inglês pela Universidade da Flórida A&M e mestranda em Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.