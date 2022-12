Ricardo Stuckert - 25.07.2022 Lula e Geraldo Alckmin em foto oficial de campanha

A cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) deve contar com ao menos 11 dos 27 governadores que se elegeram durante as eleições de outubro de 2022. Dos que confirmaram a presença no evento, que ocorrerá neste domingo (1º), nove são de estados da região nordeste do país.

Lula venceu o segundo turno das eleições contra o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com cerca de 60.345.999 de votos. Ao ser derrotado, Bolsonaro se tornou o primeiro presidente em busca pela reeleição a perder uma disputa desde a redemocratização do país.

Nesta sexta (30), o chefe do Executivo realizou uma última live como mandatário do Brasil e, logo depois, viajou para a Flórida , nos Estados Unidos, onde deve permanecer durante todo mês de janeiro.

Veja quem são os 11 governadores confirmados na posse do petista:

Helder Barbalho (MDB)

Clécio Luís (Solidariedade)

Carlos Brandão (PSB)

Wanderlei Barbosa (Republicanos)

Rafael Fonteles (PT)

Jerônimo Rodrigues (PT)

Elmano Freitas (PT)

Ibaneis Rocha (MDB)

Fátima Bezerra (PT)

João Azevedo (PSB)

Claúdio Castro (PL)

Outros 15 governadores não irão à posse de Lula em Brasília. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, não confirmou se irá ou não na cerimônia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.