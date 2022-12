Reprodução/Twitter Jader Filho será ministro de Lula

Jader Filho (MDB-PA) foi escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério das Cidades. A confirmação foi realizada na última quinta-feira (30) no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), sede do governo de transição.



O emedebista atua na área de comunicação como empresário e é presidente do MDB do Pará. Ele é irmão do governador Hélder Barbalho, um dos seus maiores apoiadores para comandar a pasta das Cidades. Também é filho do senador Jader Barbalho, um dos políticos mais próximos de Lula.

O MDB do Pará elegeu 9 dos 42 deputados da sigla, tornando-se a maior força do partido na Câmara dos Deputados a partir do ano que vem. Inicialmente, a bancada emedebista na Casa não conseguia entrar em um consenso para indicar um nome a Lula.

Com a força paraense na Câmara, Helder Barbalho iniciou forte articulação para que seu irmão fizesse parte do núcleo de ministros do futuro governo petista. Jader Filho articulou com outros deputados para que seu nome representasse a legenda na gestão de Lula.

Ele telefonou para os parlamentares do MDB e convenceu a maioria a defendê-lo para cuidar do Ministério das Cidades, ficando à frente do deputado federal José Priante, também eleito pelo Pará.

Com a confirmação de Tebet no Planejamento, Lula decidiu aceitar a nomeação de Jader.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.