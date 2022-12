Reprodução/TV Globo - 27.12.2022 Flávio Dino, Ibaneis Rocha e José Múcio

Durante uma coletiva de imprensa, no Palácio do Buriti , nesta terça-feira (27), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) conversa com o Exército para “acelerar a desmobilização” de acampamentos bolsonaristas em frente ao Quartel-General, em Brasília .

Ainda segundo Ibaneis, o Comandante Militar do Planalto , Due utra, se comprometeu a agilizar o processo no Setor Militar Urbano na capital federal.

"Ontem mesmo tiveram conversas bastante estreitas entre o nosso secretário de segurança e o general Dutra, no sentido de que ele vai acelerar essa desmobilização. E a gente aguarda que isso ocorra também num ambiente de tranquilidade, como vem ocorrendo", disse.

O governador, ainda, afirmou que a medida será intensificada até dia 1º de janeiro, data em que ocorre a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ibaneis ainda citou a tentativa de ataque terrorista no último sábado (24), véspera de Natal, na capital fderal e afirmou que o caso "não é normal para uma democracia consolidada" .

"Nós sabemos que Brasília é palco de todos os movimentos sociais, de todos os movimentos dos servidores públicos, movimentos legítimos que nós temos, não considerando legítimas as coisas que vêm acontecendo, como foi esse caso da tentativa de atentado a bomba, com armamento pesado. Eu acho que isso não é normal para uma democracia consolidada como a que nós temos aqui no nosso país, e a gente aguarda que esses movimentos, eles voltem para dentro da normalidade", afirmou.

Na coletiva, o governador ainda disse que todo o efetivo da policial Militar e Civil, e do Corpo de Bombeiros irão atuar durante a cerimônia de posse de Lula, e nas apresentações culturais marcadas para o evento.



"Todas as polícias do DF, todos os equipamentos vão ser utilizados para que a gente tenha realmente um ambiente de posse o mais tranquilo possível", declarou.

