Rodrigo Pacheco, presidente do Senado,

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado , condenou bolsonaristas por causa da tentativa de ações terroristas em Brasília. Ele afirmou que os brasileiros querem viver em um país democrático e todos devem se unir para que o Brasil viva um período de “paz”.



Em postagem feita em seu perfil no Twitter nesta segunda-feira (26), o senador comentou a prisão de um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) que colocou um explosivo em um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília. O acusado contou para a polícia que sua atitude tem a ver com motivação ideológica.

"Não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo , como a tentativa de explosão de um caminhão de combustíveis, em Brasília, felizmente abortada pelas forças de segurança", publicou Pacheco.

"As eleições se findaram com a escolha livre e consciente do presidente eleito que tomará posse no dia 1º de janeiro. O Brasil quer paz para seguir em frente e se tornar o país que todos nós desejamos!", acrescentou.

O caso

George Washington de Oliveira, que foi preso, revelou que tinha como objetivo causar o “caos”. Tal ação fará o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a tomar ações nas primeiras horas do dia 1° de janeiro para evitar “vazio de poder”, não permitindo “instabilidade”, conforme revelou o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

"Nós vamos obviamente antecipar certos atos, porque não pode haver vazio de poder. Então, isso não ocorrerá, no sentido de que já nas primeiras horas do dia 1º, nós vamos tomar as providências para que não ocorra essa situação de instabilidade. E não ocorrerá. Isso se refere ao conjunto das instituições que estão sob comando do Ministério da Justiça", explicou.

Dino também comentou que o bolsonarista detido possuía várias armas em casa. George contou que levou o arsenal em um carro do Pará até Brasília e, caso fosse abordado por policiais, diria que as armas seriam usadas em um clube de tiro. Por conta disso, o futuro ministro garantiu que vai rever a flexibilização do porte e posse de armas.

