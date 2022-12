Reprodução: redes sociais - 14/12/2022 Assédio na Câmara Municipal de Florianópolis

A Câmara Municipal de Florianópolis aceitou, na última terça-feira (13), a denúncia da vereadora Carla Ayres (PT) contra o colega Marquinhos da Silva (PSC) por 20 votos a 1. Na última semana, o parlamentar abraçou e beijou à força a petista .

Silva agora será investigado por quebra de decoro parlamentar e pode ter o mandato cassado. O único voto contra foi o do vereador Maikon Costa (PL).

A vereadora comemorou a aceitação de sua denúncia nas redes sociais: "Agradeço aos vereadores e vereadoras que votaram pela abertura do processo. São parlamentares que mostram a seriedade do legislativo municipal. Continuamos acreditando nas instituições democráticas", escreveu a parlamentar no Twitter.

O episódio ocorreu no dia 7 de dezembro, enquanto a Casa discutia um projeto de autoria de Marquinhos da Silva, quando ele agarrou a vereadora, que logo tentou se soltar. A cena foi gravada por câmeras e Ayres divulgou as imagens em repúdio nas redes sociais.

Posicionamento de Silva

Em nota, o vereador afirmou que tomou conhecimento da aceitação da denúncia e disse que irá esperar os próximos encaminhamentos do processo para realizar um pronunciamento oficial.

Dias atrás ele pediu desculpas a Carla Ayres e disse que tem "enorme apreço" pela vereadora.

"Reconheço meu erro em abordar a vereadora de maneira inconveniente, sem a sua autorização, e diante disso peço minhas sinceras desculpas a ela e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas pelo meu ato. Ressalto que em nenhum momento agi de maneira mal-intencionada, porém, fui infeliz em invadir o seu espaço. Levarei essa atitude equivocada como um aprendizado, compreendendo essa situação e repudiando toda forma de assédio. Espero que a nobre vereadora, da qual tenho enorme apreço, aceite meu pedido de desculpas", declarou Marquinhos da Silva.

