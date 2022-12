Reprodução: Ricardo Stuckert - 14/12/2022 Bruno Dantas e Lula durante cerimônia

Ao tomar posse como presidente do Tribunal de Contas da União ( TCU ) nesta quarta-feira (14), o ministro Bruno Dantas criticou apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que realizaram atos de vandalismo em Brasília na última segunda-feira. O magistrado disse que "não é patriota " quem "destrói o patrimônio público ou privado".

A cerimônia de Dantas contou com a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , de ministros do Supremo Tribunal Federal, dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); do STF, Rosa Weber, e os ministros de Bolsonaro, Paulo Guedes da Economia e Ciro Nogueira da Casa Civil.

"Não é patriota quem prega violência, quem destrói o patrimônio público ou privado, quem agride ou fere terceiros por diferenças ideológicas, quem se arma para derramar o sangue dos seus patrícios", disse Dantas.

"Nos últimos anos, vivenciamos um verdadeiro retrocesso civilizatório, em que o alarido das redes sociais e a instabilidade institucional relegaram ao segundo plano o que deveria ser prioritário em nossa sociedade. Eis o resultado: a fome e a pobreza, que gradativamente se afastavam de nós, voltaram a atormentar o país e níveis elevados, atingindo mais bruscamente as mulheres, as crianças e as pessoas negras", declarou Dantas durante o discurso.

O novo presidente do TCU ainda elogiou o ministro Alexandre de Moraes dizendo que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral "encarna o vigor das instituições brasileiras na defesa da democracia".

Moraes ganhou assento na mesa principal de autoridades a pedido de Dantas. "Quebrei o protocolo e fiz que estivesse presente aqui na nossa mesa este homem que encarna o vigor das instituições brasileiras na defesa da democracia, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes".

Quem é Bruno Dantas?

Bruno Dantas Nascimento, natural de Salvador (BA), ingressou no TCU durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff , em 2014, por indicação do Senado.

Ele é doutor e mestre em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Possui Pós-Doutorado em direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), com pesquisas realizadas na Cardozo School of Law, em Nova York.

Dantas já foi nomeado Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) so segundo mandato de Lula. Em 2011, Dilma Rousseff o nomeou Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cargo que exerceu até 2013.

