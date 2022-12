Reprodução/TSE - 12.12.22 Lula em seu discurso de diplomação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi recebido aos gritos de " boa tarde, presidente Lula ", entoado por apoiadores, durante a cerimônia de diplomação do petista e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) , nesta segunda-feira (12), em Brasília.

A frase é simbólica, ela remete ao período em que Lula esteve preso em Curitiba, no Paraná. Por 580 dias, os apoiadores cumprimentavam o petista, em coro, diante da sede da Polícia Federal (PF) com um bom dia, boa tarde e boa noite.

O movimento foi batizado como "Vigília Lula Livre". Na época, Lula disse ainda que conseguia ouvir às saudações da cela.

Os apoiadores ficaram cerca de sete meses acampados na rua, mas a prefeitura da capital do Paraná proibiu a prática. No entanto, a campanha de apoio foi mantida em espaços culturais e em casas próximas ao local.

Discurso de Lula

O presidente eleito se emocionou ao discursar na cerimônia . O petista foi tomado por lágrimas ao lembrar que não tem um diploma universitário. Ele também celebrou a democracia e prometeu um governo de oportunidades.

"Em primeiro lugar quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez o Brasil. Em minha primeira diplomação, em 2002, lembrei ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, um diploma… (choro)", afirmou, completando:"Esse diploma é do povo que reconquistou o direito de viver em democracia. Vocês ganharam esse diploma".

E acrescentou: "Muito mais que a diplomação de um presidente eleito, está é a celebração da verdadeira democracia. Poucas vezes na história desse país, a democracia esteve tão ameaçada. Poucas vezes a vontade popular foi tão colocada a prova e teve que vencer tantos obstáculos para ser ouvida", disse Lula.

