Reprodução - 13.12.2022 Cacique Serere Xavante, foi preso pela PF na 2ª feira (12) por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Após ser preso nesta segunda-feira (12) por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) Alexandre de Moraes , o cacique Serere Xavante , de 42 anos, gravou um vídeo na sede da Polícia Federal, em Brasília , com um apelo aos manifestantes bolsonaristas. “Não venha fazer conflito, briga ou confronto com autoridades policias”, pediu o indígena.

Ao iniciar o vídeo, o cacique diz algumas palavras em sua língua nativa, o Aquém. Logo depois, ele começa a discursar em português dizendo: “A nossa luta não é contra as pessoas humanas, é contra potestades espirituais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É uma ordem!”, afirmou.

Veja o vídeo:

Cacique Serere gravou vídeo na PF pic.twitter.com/V3d0OUoHWc — Lucinei Ribeiro Jesus (@Ribeiro18011980) December 13, 2022

O indígena é filiado ao Patriotas e foi candidato a prefeito de Campinápolis (MT) em 2020, mas não foi eleito. Além de político, ele também é pastor.

No final de novembro, Serere Xavante apareceu em um vídeo, em frente ao Congresso Nacional, em que ameaçava o ministro Alexandre de Moraes.

“Se os generais não executarem o seu juramento, podem me matar. Mas eu tiro o vagabundo do Alexandre de Moraes na marra. Arranco ele pelo pescoço. Ou pode mandar me prender”, afirmou.

As manifestações nesta segunda (12) em Brasília tiveram início após a prisão do cacique. Na região central de Brasília, um grupo de bolsonaristas foram até a nova sede da Polícia Federal e depredaram bens públicos, além de incendiaram carros e ônibus que passavam pelo local.

