Reprodução Redes Sociais Carros queimados no DF por Bolsonaristas (12.12.2022)

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) afirmam, nas redes sociais , que os atos de vandalismo em Brasília na noite desta segunda-feira (12) foram realizados por ' petistas infiltrados ' com o objetivo de descredibilizar as manifestações contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Sem provas, alguns bolsonaristas relacionam os atos de vandalismo aos chamados “ black blocs ”. Este termo é usado para definir táticas de ações anarquista realizadas por grupos que se reúnem mascarados e vestidos de preto para protestar nas ruas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, oito carros e cinco ônibus foram queimados em oposição à prisão do líder indígena José Acácio Serere Xavante , determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

O vereador de São Paulo e bolsonarista Fernando Holiday (Novo), disse em sua conta do Twitter que não acredita que os atos de vandalismo sejam de autoria de 'pessoas de direita'.

"A direita se manifesta nas ruas abertamente desde 2015 sempre de forma absolutamente pacífica mesmo com grandes aglomerações. Mas, ontem, logo ontem, surgem manifestantes com táticas black blocs? É evidente que tem infiltração. É evidente que tem método", postou.

A direita se manifesta nas ruas abertamente desde 2015 sempre de forma absolutamente pacífica mesmo com grandes aglomerações.



Mas, ontem, logo ontem, surgem manifestantes com táticas black blocs? É evidente que tem infiltração. É evidente que tem método. — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) December 13, 2022

Na mesma linha, o economista e jornalista Paulo Figueiredo afirmou não estar convencido de que o caos visto ontem tenha sido causado “por índios e muito menos ‘patriotas’”.

“Não estou ainda convencido de que o caos em curso está sendo causado por índios e muito menos ‘patriotas’. Toda pinta de infiltração no meio. False flag, assim como nos EUA. Isso precisa ser apurado”, escreveu.

Não estou ainda convencido de que o caos em curso está sendo causado por índios e muito menos "patriotas". Toda pinta de infiltração no meio. False flag, assim como nos EUA. Isso precisa ser apurado. pic.twitter.com/WdNSPPWNBW — Paulo Figueiredo Filho (@realpfigueiredo) December 13, 2022

Figueiredo ainda compartilhou uma publicação do empresário bolsonarista Felipe Tommy, que diz não acreditar que os patriotas sejam os autores dos atos de vandalismo porque um carro com a bandeira do Brasil foi queimado.

🚨URGENTE: Quer dizer que os "patriotas" iriam queimar um carro com bandeira do Brasil? Está claro e evidente que infiltrados, terroristas, antifas, black blocks agiram pela esquerda para denegrir os atos democráticos que estão ocorrendo nos quarteis. #SOSFFAA pic.twitter.com/u8yoQGyhjz — Felipe Tommy (@felipetommy) December 13, 2022

Nenhuma pessoa foi presa

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) confirmou, na manhã desta terça-feira (13), que nenhuma pessoa foi presa durante ou após os atos de vandalismo atribuídos a bolsonaristas radicais em Brasília.

