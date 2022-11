Reprodução/Facebook Manuela d'Ávila





A ex-deputada federal Manuela d'Ávila (PCdoB-RS) afirmou, nesta segunda-feira (28), que consta como morta no Sistema Único de Saúde (SUS). Ela descobriu ao tentar se vacinar com a dose de reforço no posto de saúde do Iapi, em Porto Alegre.

"Saí com o registro da minha vacina apenas físico porque ela não conseguiu incorporar ao sistema. Por quê? Porque consto como morta. Não tem como registrar vacina depois da data de óbito", escreveu no Instagram.

"Sei que essa morte é a expressão mais profunda dos desejos bolsonaristas mas eu, como cidadã, preciso enfrentar uma guerra de guerrilhas infinitas para ter um direito básico garantido", disse.

A ex-candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad (PT) passou pela mesma situação no ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, as mudanças foram feitas por um usuário credenciado que não pertencia ao quadro de funcionários e que foi bloqueado após o episódio.

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) e o deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL) também tiveram dados alterados na plataforma naquela semana. A presidente do PT foi declarada como morta e teve seu apelido trocado para "Bolsonaro", enquanto o psolista teve o nome dos pais alterados por ofensa.

