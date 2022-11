MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Geraldo Alckmin (PSB)

Um grupo antibomba da Polícia Federal realizou uma varredura na manhã desta quarta-feira (24) no local onde o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) irá assistir à estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo .

Alckmin acompanhará o jogo entre Brasil e Sérvia no teatro do Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Ele estará acompanhado da presidente do PT, Gleisi Hoffman, e do ex-ministro Aloizio Mercadante, além de assessores e jornalistas.

A inspeção foi realizada com a ajuda de cães farejadores. Toda a estrutura de 327 lugares foi checada e não foi identificada nenhuma ameça. O procedimento se tornou padrão após as eleições e é executado antes de compromissos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Alckmin.

Segurança no dia da posse

Nesta quinta-feira, o grupo de transição responsável pela Segurança Pública realizou uma reunião com membros do governo do Distrito Federal para debater a segurança da posse do presidente eleito Lula . A cerimônia acontecerá em 1° de janeiro de 2023. A expectativa é que compareça quase um milhão de pessoas para acompanhar o evento.

O encontro aconteceu na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. Os dois grupos discutiram qual será a participação da Polícia Federal (PF) e da Polícia Federal Rodoviária (PRF) em parceria com profissionais de segurança pública da capital federal durante a posse.

Os integrantes da equipe de transição da Segurança Pública também discutiram alguns planos para evitar que apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) tentem bloquear rodovias de acesso de Brasília.

