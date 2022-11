Reprodução - 04.06.2022 Romeu Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou durante uma entrevista nesta terça-feira (22) que apoiará o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso ele apresente boas reformas em seu governo. Nas eleições de 2022, Zema foi reeleito de Minas Gerais ao governo de Minas e coordenou a campanha do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), no Estado.

“Se o presidente eleito propor uma boa reforma tributária, uma boa reforma administrativa, eu vou lá para Brasília apoiá-lo na mesma hora porque o que o Brasil precisa de reforma“, afirmou.

De acordo com o governandor mineiro, ele fará uma oposição responsável a Lula e, ainda, pontuou que o petista terá que lidar com governadores oposicionistas nos principais Estados do país.

“Eu vou estar aqui protegendo os interesses do Estado e confio muito que o presidente vai agir de maneira republicana. Até porque eu não sou o único governador nessa situação. Nós temos São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Goiás, todos em uma posição semelhante a mim. Os principais resultados do Brasil hoje não são pró-presidente Lula. Muito pelo contrário, são anti-Lula”, declarou.

Nas eleições de 2022, Zema foi reeleito no primeiro turno com 56,18% dos votos válidos. O chefe do Executivo de Minas Gerais afirmou que atribuiu o resultado a sua gestão no comando do Estado. De acordo com Zema, ele iniciou sua gestão em um Estado “caótico” e fez um governo de restruturação.

“Gradativamente nós estamos regularizando tudo aquilo que foi arrasado aqui em Minas Gerais, mas ainda temos muito o que fazer“, afirmou o chefe do Executivo estadual.

Romeu Zema é um dos nomes da direita para as eleições de 2026. No entanto, ele nega qualquer pretensãopo de concorrer à Presidência, mas afirma que a boa gestão é o melhor caminho para a vitória.

“Nada como um bom governo para servir como boa referência para algum plano futuro”, afirmou.

