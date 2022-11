Reprodução/Instagram/@jairmessiasbolsonaro Bolsonaro volta ao Palácio do Planalto depois de 20 dias afastado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi, nesta quarta-feira (23), ao Palácio do Planalto pela primeira vez em 20 dias. A última ocasião em que Bolsonaro esteve no local foi no dia 3, para um encontro com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.



Desde que foi derrotado na eleição, essa foi apenas a terceira vez que Bolsonaro esteve no Planalto. De acordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, Bolsonaro teve um infecção na perna, chamada erisipela.

A Presidência, no entanto, não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Bolsonaro fez seu último pronunciamento público no dia 2 de novembro, quando pediu o desbloqueio das rodovias por seus apoiadores.

No seu período de reclusão no Palácio da Alvorada, o presidente também deixou de fazer as suas tradicionais transmissões ao vivo, que costumavam ser realizadas às quintas-feiras, e quase interrompeu publicações em redes sociais.

