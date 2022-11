Reprodução/CNN Brasil - 28/06.2022 Randolfe Rodrigues

Nesta segunda-feira (21), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou um pedido de afastamento do ministro Augusto Nardes , do Tribunal de Contas da União, após o magistrado afirmar em um áudio que há um “movimento muito forte” nas Forças Armadas e em alguns dias irá acontecer um “desenlace forte na nação” .

O senador pede em sua solicitação que uma investigação seja aberta para apurar a conduta do ministro e a responsabilização de outras pessoas envolvidas em um possível "crime contra a ordem democrática" .

O áudio de Augusto Nardes foi enviado através de um grupo de mensagens com integrantes di agronegócio.

“Demoramos, mas felizmente acordamos. O que vai acontecer agora? Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo semana ou duas. Ou talvez menos que isso que vai acontecer um desenlace forte na nação. Imprevisíveis. Portanto, a fala desse cidadão é para despertar o produtor rural também porque não adianta só caminhoneiro trabalhar”, afirmou o ministro.

Randolfe pede, ainda, na petição, que o magistrado deponha sobre todas as informações proferidas em seu áudio, o afastamento provisório do ministro, perda do cargo e suspensão dos direitos políticos, caso a após a investigação a denúncia seja confirmada.

“Aparentemente, os discursos dessas autoridades, infelizmente, encontram ouvidos e incentivam práticas reprimidas naqueles que não sabem viver em sociedade, uma vez que não conseguem respeitar os mínimos direitos dos seus semelhantes“, diz o documento.

O senador também apresentou um requerimento para convocar o ministro a prestar esclarecimentos na comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.