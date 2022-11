Pexels 65% acreditam que sociedade está dividida pela política, diz pesquisa

Segundo um levantamento feito pelo Pew Research Center, 65% dos adultos de 19 países acreditam que a sociedade em que vivem é muito dividida por conflitos relacionados a opiniões políticas divergentes.

De acordo com os dados, Coreia do Sul (49%), Estados Unidos (41%), Malásia (38%), Israel (35%), França (35%) são os países onde esta percepção de que as tensões políticas são “muito fortes” é mais difundida.

A cada 10 sul-coreanos, por exemplo, 9 afirmam haver fortes conflitos entre pessoas que apoiam partidos políticos. Quase metade (49%) acha que estes desacordos são “muito fortes“. Os EUA são líder no ranking: 88% veem algum tipo de gravidade nas discordâncias.

Desde 2021, houve alta substancial na quantidade de adultos que veem fortes divisões políticas na Holanda, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Cingapura, Espanha, França, Suécia e Bélgica.

A pesquisa foi feita com 20.944 pessoas, realizadas de 14 de fevereiro a 3 de junho de 2022. Foram entrevistados habitantes de Canadá, Bélgica, França, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda, Espanha, Suécia, Reino Unido, Japão, Malásia, Cingapura, Coreia do Sul, Hungria, Polônia, Israel, EUA e Austrália.

