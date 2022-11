Reprodução - 13.11.2022 Gilmar Mendes (à esq.) e Ricardo Lewandowski (à dir.) foram hostilizados verbalmente ao saírem de hotel em Nova York, nos EUA

Os ministros do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes foram hostilizados por brasileiros enquanto deixavam o hotel onde estavam hospedados em Nova York , neste domingo (13).

Os magistrados estão em Nova York para participar do Lide Brazil Conference , no HCNY (Harvard Club of New York). Além de Gilmar e Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Roberto Barroso também estarão no evento que acontece nesta segunda (14).

Ao sair do hotel, Gilmar Mendes, de 66 anos, foi xingado por brasileiros que usaram palavras de baixo calão, como “filho da puta”, “bandido” e “velho de merda” . Logo em seguida, na saída de Lewandowski os xingamentos se repetem.

Os traidores da Pátria em NY, Gilmar e Lewandowisk. pic.twitter.com/xte9ZuTItt — Rose Carvalho Telles (@RoseCarvalhoTe1) November 14, 2022

O ministro, de 66 anos, ainda chega a se virar para as pessoas que estão aguardando na porta, acenar para elas e sorrir. No vídeo, é possível ver que várias delas vestem roupas nas cores verde e amarela, além de bandeiras do Brasil.

Recepção do Ministro Lewandowisk em NY 🤩🤩🤩 https://t.co/MZkIovqmky — David (@davidcosttabat1) November 14, 2022

