Reprodução / CNN Brasil - 16.11.2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), discursando na COP27

O presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na manhã desta quinta-feira (17) durante evento do Brazil Climate Action Hub, grupo criado por organizações da sociedade civil para discutir ações climáticas, na cidade de Sharm El Sheikh, no Egito , que os fóruns da ONU "não podem ficar só na discussão teórica".

"Às vezes tenho impressão de que as decisões precisam ser cumpridas se a gente tiver um órgão de governança global que possa decidir o que fazer, porque se depender das discussões internas do Estado nacional, no Congresso Nacional, muitas coisas aprovadas sobre o clima não serão colocadas em prática", afirmou Lula.

"Sempre que nos alertam (sobre o clima) temos algo a fazer".

Durante seu pronunciamento, o petista, ainda, defendeu uma governança global para cumprimento das decisões e compromissos relacionados ao clima.

Segundo Lula, além da responsabilidade fiscal, é preciso pensar em responsabilidade social e que, além da meta de inflação, é preciso ter meta de crescimento.

"Eu fui fazer um discurso para os deputados e eu fazia o discurso que eu dizia na campanha, sabe? Que não adianta falar em responsabilidade fiscal, a gente tem que começar a pensar em responsabilidade social", disse o presidente eleito.

Ele também aproveitou o momento para agradecer a eleição à presidência da República e a sua retomada aos eventos internacionais.

"Voltar a ser eleito (presidente) e em uma estreia internacional em um espaço da ONU me deixa feliz. Discutir o clima... Eu fiquei feliz", disse.

