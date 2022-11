Foto: Isac Nóbrega/PR Primeiro pronunciamento do Presidente Jair Bolsonaro após eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como próximo mandatário da República

Desde que foi derrotado nas eleições presidenciais, o presidente Jair Bolsonaro se afastou de compromissos oficias. Desta vez, o presidente delegou ao vice, Hamilton Mourão, a tarefa de receber as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros.

A cerimônia, que geralmente conta com a participação do chefe do Executivo, foi realizada na manhã desta quarta-feira no Palácio do Planalto.

Desde o resultado da eleição, no dia 30 de outubro, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito, o atual presidente da República só esteve no Planalto duas vezes.

No Alvorada, o presidente tem recebido alguns ministros, assessores e políticos aliados. Nesse período, Bolsonaro fez apenas duas declarações públicas: um pronunciamento e um vídeo publicado em redes sociais.

Após a cerimônia, Mourão afirmou que Bolsonaro não participou porque está com uma ferida na perna que o impede de colocar uma calça.

"É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que ele vai vir para cá de bermuda?".

Na tradição diplomática, a apresentação da carta credencial formaliza o início do trabalho de um embaixador naquele país. Nesta quarta, um dos representantes estrangeiros recebidos no Planalto foi o embaixador da Argentina, Daniel Scioli.



