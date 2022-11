Reprodução/Instagram - 24/10/2022 O ministro das Comunicações do governo Bolsonaro Fábio Faria

Nesta quinta-feira (10), o ministro das Comunicações, Fábio Faria , declarou em sua em uma de suas redes sociais que se encontrou com o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL) , e afirmou que o mandatário "está muito sereno".

De acordo com Faria, o chefe do Executivo federal "sabe o que representa para o Brasil" e "saiu vitorioso nas eleições do Congresso e governadores".

"Diante de crises globais e uma guerra, Bolsonaro provou que é um grande líder e foi muito subestimado", escreveu o ministro das Comunicações.

Estive com o Presidente que está muito sereno. Ele sabe o que representa para o Brasil, o tamanho do Bolsonarismo e que saiu vitorioso nas eleições do Congresso e governadores.

Diante de crises globais e uma guerra, Bolsonaro provou que é um grande líder e foi muito subestimado. — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) November 10, 2022

Na última terça-feira, o ministro do governo Bolsonaro disse que o mandatário estava "assimilando, tentando entender o que aconteceu, e o que ele vai fazer nos próximos dias". Ele também afirmou durante uma entrevista que Bolsonaro foi um "guerreiro durante a eleição" e que deveria assumir um papel de liderança da oposição ao presidente eleito, Lula (PT).

