Reprodução/Record Sérgio Cabral

O ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral (MDB) teve dois mandados de prisão preventiva que pesavam contra si revogados no Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ) . A assessoria do órgão confirmou a informação, porém ainda não crava se o ex-governador fica sem pendências nesta instância.

Cabral continuará preso por conta de uma condenação imposta pelo ex-juiz Sérgio Moro, no âmbito da Lava Jato , que segue em análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Na cadeia há seis anos, ele permanece sendo o único preso em regime fechado pela operação.

A defesa do ex-governador afirma que a 5ª Câmara Criminal do TJ-RJ revogou unanimamente a prisão preventiva decretada no curso das operações que envolvem o ex-procurador de Justiça Cláudio Lopes.





O argumento da defesa acatado pelos desembargadores teria sido o de que não há motivo para continuidade da prisão devido ao tempo passado dos supostos atos criminosos e por Claudio Lopes estar respondendo aos dois processos em liberdade.

A prisão decretada por Moro segue em discussão na 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Edson Fachin votou a favor da manutenção e Ricardo Lewandowski votou contra.

O julgamento está suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Além dele, faltam votar Gilmar Mendes e Kassio Nunes Marques.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.