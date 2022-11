Ricardo Stuckert - 19.10.2022 Lula e Alckmin

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), coordenador da transição do governo Lula , disse nesta quinta-feira (10) que a futura gestão petista terá responsabilidade fiscal mesmo fazendo a ampliação de gastos com questões sociais . O posicionamento ocorreu após o presidente eleito ter discursado para deputados e senadores aliados e o mercado financeiro ter reagido mal.



“Se alguém teve responsabilidade fiscal, foi Lula. Isso não é incompatível com a questão social. O que precisa é a economia crescer. E é importante ter investimento público e privado, recuperar planejamento no Brasil e [ter] bons projetos”, comentou o ex-governador de São Paulo.

Segundo Alckmin, as oscilações negativas do mercado financeiro nesta manhã ocorreram por questões externas e não por conta da declaração de Lula. O presidente eleito declarou que há uma incompatibilidade entre assistência social e a responsabilidade fiscal.

“Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social do país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia?”, relatou.

O vice-presidente relembrou que os dois primeiros mandatos de Lula (2002 e 2006) foram positivos economicamente. Alckmin destacou que o petista assumiu o poder quando o Brasil estava com uma dívida de 60% do PIB (Produto Interno Bruto) e, quando entregou o cargo em 2010, o país tinha uma dívida de 40%.

A preocupação do mercado é com a PEC da Transição. A proposta tem como intenção retirar do teto de gastos os recursos necessários para manter o Auxílio Brasil em R$ 600. O Orçamento de 2023 deixou recursos para que o benefício ficasse em apenas R$ 405.

“Acho que não há ninguém que seja contra enfrentar a questão da fome e da pobreza gigantesca que temos hoje no Brasil”, falou Alckmin. A proposta deve ser apresentada ainda hoje.

Transição

Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, anunciou nesta quinta-feira (10) 36 novos nomes que vão compor grupos técnicos da equipe de transição do governo de Lula.

Entre novos membros, destaque para Guido Mantega , ex-ministro da Fazenda e que atuará no setor de Planejamento, orçamento e gestão, e Anielle Franco, irmã de Marielle Franco que fará parte da área de Mulheres.

Confira, a seguir, as novas áreas e ministros da equipe de transição:

Planejamento, orçamento e gestão

- Guido Mantega,;

- Enio Verri;

- Esther Duek;

- Antonio Correia Lacerda.

Mulheres

- Anielle Franco

- Roseli Faria;

- Roberta Eugênio;

- Maria Helena Guarezi;

- Eleonora Menicucci;

- Aparecida Gonçalves.

Igualdade racial

- Nilma Mino Gomes;

- Givania Maria Silva;

- Douglas Belchior;

- Thiago Tobias;

- Ieda Leal;

- Martvs das Chagas;

- Preta Ferreira.

Comunicação

- Paulo Bernardo;

- Jorge Bittar;

- Cezar Alvarez;

- Alessandra Orofino.

Direitos Humanos

- Maria do Rosário;

- Maria Vitória Benevides;

- Silvio Almeida;

- Luis Alberto Melchetti;

- Janaína Barbosa de Oliveira;

- Rubens Linhares Mendonça Lopes.

Indústria, comércio, Serviços e pequenas empresas

- Germano Rigotto;

- Jackson Schneider;

- Rafael Luchesi;

- Marcelo Ramos;

- André Ceciliano,;

- Paulo Okamoto;

- Tatiana Conceicao Valente;

- Paulo Feldman.

