Reprodução / TV Globo - 02.11.2022 Rodovias foram desbloqueadas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou neste domingo (6) que não há mais bloqueios em estradas federais. Apesar disso, há uma interdição registrada, ou seja, uma manifestação que interrompe parcialmente o fluxo.



A interdição acontece próximo à cidade de Santarém (PA). Mais cedo, a PRF tinha informado que havia também uma interdição em Pontes e Lacerda (MT), mas ela foi desfeita. Ao todo, 1.023 manifestações foram desfeitas pela PRF em rodovias de todo o Brasil desde o início dos protestos, cinco a mais que ontem.

Desde o último domingo (30), manifestações golpistas foram identificadas em várias partes do Brasil, gerando o fechamento de estradas. Os manifestantes se opõem ao resultado das urnas no segundo turno das eleições, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.