Antonio Augusto/Secom/TSE - 02.10.2022 Alexandre de Moraes

Neste sábado (5), Alexandre de Moraes , ministro do Supremo Tribunal Federal, ordenou que a Polícia Rodoviária Federal informe em até 48 horas o efetivo policial, por região do Brasil, que atuou em rodovias nos 2 turnos das eleições de outubro.

"As informações requisitadas deverão ser discriminadas por Região e

Estado – inclusive quanto aos eventuais recrutamentos e lotações de

origem dos policiais – realizados para cada um dos turnos das eleições de 2022", afirma o despacho.

Na última sexta-feira (4), Moraes já havia pedido para a PRF informar o efetivo policial mobilizado de 28 de outubro a 4 de novembro. No entanto, agora, a decisão se tornou mais ampla e engloba os dois turnos da disputa.

A decisão foi dada em uma ação da Confederação Nacional dos Transportes, foi a mesma que levou o ministro a determinar, em 31 de outubro, que a que a Polícia Rodoviária Federal fizesse o desbloqueio de todas as rodovias paralisadas por protestos contra a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ).

Em sua última atualização sobre a situação das rodovias no país , a PRF informou que restavam quatro interdições em cerca de três Estados.

