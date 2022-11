Reprodução Edir Macedo é aliado do presidente em exercício Jair Bolsonaro (PL)

O bispo Edir Macedo , líder da Igreja Universal do Reino de Deus, afirmou durante live nas redes sociais que é preciso "perdoar" o presidente eleito Lula (PT). Macedo, aliado do presidente em exercício Jair Bolsonaro (PL), disse que orou pela vitória do candidato derrotado.

O bispo começa o vídeo falando sobre um culto feito em Genebra, na Suíça, que teve o perdão como tema central. Ele contou que, durante a pregação, ouviu uma brasileira dizer que perdoava Lula. A partir disso, relatou que "veio o discernimento de quantas pessoas neste Brasil ou mundo a fora, especialmente cristãos devem ter ficado irados contra o Lula e magoados e agarraram um sentimento de mágoa contra ele" e apontou que este não é o caminho.

"Não podemos ficar com mágoa, porque é isso que o diabo quer", afirmou. "O diabo quer acabar com sua fé, com seu relacionamento com Deus por causa de Lula ou dos políticos. Não dá, não dá, minha filha, bola pra frente, vamos olhar pra frente."

Apesar do discurso em tom de reconciliação, o bispo Edir Macedo foi opositor ferrenho de Lula durante toda a campanha eleitoral e chegou a usar instrumentos da igreja para atacar o petista e cristãos que se consideravam de esquerda. No segundo turno, ele chegou a declarar que as urnas mostrariam "quem é o Deus vivo, se é o da esquerda ou o da direita".

