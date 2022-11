Reprodução - 01.11.2022 Agente de trânsito de Itajaí incentiva manifestantes a bloquearem BR-101 em Santa Catarina

Nesta segunda-feira (31), um agente do Grupo de Apoio Preventivo da Codetran (Coordenadoria de Trânsito) de Itajaí, em Santa Catarina, foi flagrado incentivando manifestantes que bloqueavam a BR-101 no estado. Um vídeo que viralizou nas nas redes sociais mostra o guarda, que já foi afastado do cargo, dizendo que é preciso "resistir" até que o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), tome uma atitude.

"Pessoal, é o seguinte. Nós temos que resistir 72 horas para o presidente poder tomar uma atitude. Por isso que ele não se manifestou até agora", declara o homem que é aplaudido por manifestantes.

Ao lado, uma viatura da Codetran aparece nas imagens enquanto o agente faz o discurso fardado em meio a manifestação. "Nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos junto com vocês", afirma.

"O que eu peço para vocês: evitar botar fogo. A paralisação, esse momento… Nós não podemos se comparar (sic) aos bandidos. […] Nós somos cidadãos de bem", reitera.

A Codetran informou por meio de nota que não autorizou a ação do agente e classificou a atitude como "inadmissível". O órgão confirmou o afastamento do homem e disse que irá investiga o caso.



O protesto de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) teve início após a eleição presidencial dar a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. Caminhoneiros fizeram a interdição de mais de 200 pontos em rodovias de todo país no domingo (30) em 25 Estados e no Distrito Federal.

