Reprodução/redes sociais Simone Tebet

A senadora Simone Tebet (MDB) criticou as manifestações feitas nas rodovias e parabenizou as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral , que mandaram a Polícia Rodoviária Federal desocupar as estradas. Em texto escrito nesta terça-feira (1°), a emedebista defendeu o resultado das eleições 2022 .



“ Os bloqueios nas estradas de todo o país são manifestações antidemocráticas. O momento agora é de paz e união. É preciso pôr fim no ódio e divisão que só fazem mal ao nosso país e às famílias”, afirmou a parlamentar.

Na sequência, ela concordou com o comportamento do Supremo para impedir que os protestos, chamados de antidemocráticos, sigam atrapalhando milhões de brasileiros em diversos estados do país.

“Parabéns ao Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral pela decisão firme em defesa da ordem e da democracia. O resultado das eleições e a vontade soberana do povo precisam ser respeitadas. Vamos à frente, com amor e união!”, concluiu a senadora.

Tebet se candidatou à Presidência da República pelo MDB, mas ficou na terceira colocação com 4,16% dos votos (4.915.423). No segundo turno, ela anunciou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que derrotou Jair Bolsonaro (PL) por 50,90% (60.345.999) a 49,10% (58.206.354).

A senadora é cotada para assumir um Ministério no futuro governo petista. Ela está sendo cogitada para o Ministério da Assistência Social, da Educação ou da Agricultura. No entanto, quando é questionada sobre o assunto, a parlamentar tem dito que não teve qualquer conversa com Lula.

Entenda o caso das manifestações

O bloqueio de rodovias por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) está acontecendo em estradas de todo o país, após ele ter sido derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente até agora não se pronunciou sobre a derrota e seus apoiadores acusam fraude nas urnas, o que já foi descartado pelo TSE.

As manifestações de apoiadores de Bolsonaro causaram congestionamentos em diversos pontos do país, inclusive na entrada do aeroporto de Guarulhos. Vários voos tiveram que ser cancelados, o que resultou em prejuízos para empresas de aviação e também para milhares de brasileiros.

Na noite de ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizou o uso a PM nos Estados para conter as manifestações, diante da "omissão e inércia" da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já nesta terça, o magistrado autorizou os policiais a prenderem em flagrante motoristas que estejam usando caminhões para bloquear as estradas e aplicação de multa diária de R$ 100 mil.



Diversos governadores, como de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ordenaram que os policiais retirassem os manifestantes das rodovias. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram caminhoneiros e manifestantes sendo retirados das estradas pela PM.

