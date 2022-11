Reprodução/Twitter Bolsonaristas interditam trechos de rodovias de SP e da Tietê

Na manhã desta terça-feira (1°), grupos de caminhoneiros e apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) continuam bloqueando trechos de rodovias de São Paulo . As manifestações são contra o resultado das urnas na votação de domingo (30) para a Presidência da República, em que Bolsonaro foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Às 6h40, havia protestos na Castello Branco, na altura de Osasco, e no Rodoanel.

A Regis Bittencourt permanece parcialmente interditada no km 280 a pista Norte.

Aeroporto

Na Hélio Smidt, as manifestações, que começaram na noite de segunda (31), impactaram operações no Aeroporto Internacional de São Paulo , em Guarulhos.

Às 8h, o bloqueio era parcial. A via seguia interditada e prejudicando o trânsito. Entretanto, a ocupação maior era feita por carros da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que apenas acompanhavam o protesto - sem retirar os manifestantes do local.

Segundo a GRU Airport, 13 voos foram cancelados nesta terça-feira e cinco estão atrasados. Na segunda (31), 12 voos já tinham sido cancelados.

Na manhã desta terça (1), a PRF conseguiu desobstruir a Hélio Smidt.

Rodízio mantido



A prefeitura da cidade informou que, mesmo com as paralisações, o rodízio municipal de veículos continua. Nesta terça, a restrição é para veículos com placas finais 3 e 4, entre 7h e 10h e entre 17h e 20h.

EMTU



De acordo com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), os protestos na Rodovia Anhanguera, na região de Campinas e Sumaré, afetam o fluxo de algumas linhas de ônibus. São elas:

636EX1, 636, 636PR2, 637, 638, 651, 657, 658, 659, 663, 664, 740, 649, 661, 652, 652EX1, 653, 654, 635, 633, 633VP1 e 666, que estão estão operando com até 15 minutos de atrasos.

Na Rodovia Régis Bittencourt, próximo a Embu das Artes, as linhas prejudicadas são: 002, 030, 030BI1, 032, 033, 056, 239, 511 e 808 e estão operando com até 30 minutos de atrasos.

Marginal Tietê

Na Marginal Tietê, o bloqueio ocorre no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte das Bandeiras. Na pista expressa há bloqueio total. Na central, a faixa da esquerda foi liberada e na local, a da direita.

Decisão do STF



Nesta terça-feira (1º), ministros do STF se reuniram em uma sessão vitual da Corte para analisar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou à Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) e às polícias militares dos estados o desbloqueio das rodovias de todo Brasil ocupadas irregularmente por manifestantes que se opunham ao resultado da eleição presidencial realizada no último domingo (30). A votação, que ocorreu nos primeiros minutos do dia, confirmou a decisão individual de Moraes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.