Reproduçao TV Globo Bloqueios ns rodovia Hélio Smidt em Guarulhos

O pequeno grupo de caminhoneiros que interdita parcialmente um trecho da Rodovia Hélio Smidt, na região do Aeroporto Internacional de Guarulhos, provocou o cancelamento de 25 voos nesta segunda e terça-feira.

Segundo informou a GRU Airport, concessionária responsável, os cancelamentos ocorreram devido a diculdade de acesso dos tripulantes e passageiros até o aeroporto, causadas pelos bloqueios de caminhoneiros na Rodovia Hélio Smidt.

Ontem, 12 voos foram cancelados e nesta manhã de terça-feira (1), até o momento, 13 voos foram cancelados. A Latam informou que bloqueios de importantes vias do Brasil tem causado "situação totalmente alheia ao seu controle, alguns de seus voos foram impactados".

Na manhã desta terça os caminhoneiros bloqueavam ainda trechos da Castello Branco, Regis Bittencourt e da Marginal Tietê, em São Paulo. A empresa aérea orienta que seus cliente avaliem o status de seu voo no site se encaminhem aos aeroportos com antecedência.

Decisão do STF determina desbloqueio das rodovias brasileiras ocupadas



A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou nessa terça-feira (1º) a favor da decisão do ministro Alexandre de Moraes. A decisão determina que Polícia Rodoviária Federal (PRF) e polícias militares dos estados realizem o desbloqueio das rodovias brasileiras.

