Reprodução 30/10/2022 Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni votaram na manhã deste domingo em Pelotas e Porto Alegre, respectivamente

Candidatos ao governo do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) votaram na manhã deste domingo, 30.

Em busca da reeleição, Leite votou em Pelotas, Sul do estado, no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, e logo em seguida voltou para capital Porto Alegre, local de votação de Lorenzoni, precisamente no Instituto Educacional João Paulo I, no bairro Ipanema.

Após um avanço apertado para o segundo turno, com uma diferença de pouco mais de 2.4 mil votos sobre Edegar Pretto (PT), Leite parece ter recuperado terreno na polêmica disputa com Lorenzoni e desponta como o favorito, de acordo com as últimas pesquisas de intenção de voto. No primeiro turno, ele foi referendado por 26,81% do eleitorado contra 37,5% de Onyx.

Em Pelotas, Leite chegou acompanhado da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB) e de outros parlamentares apoiadores. Onyx estava acompanhado da esposa, Denise, familiares e membros do PL.

Ex-ministro do governo Bolsonaro, o candidato colecionou uma série de polêmicas no segundo turno, como na frase dita no debate da TV Globo contra a vacina de covid-19: "A melhor vacina que existe é pegar a doença". Com um saldo de quase 700 mil mortos pela doença em todo país, a declaração foi alvo de muitas críticas, inclusive dentro da própria campanha.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.